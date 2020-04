COVID-19: कोरोना मरीजों तक टॉय कार पहुंचा रही दवाइयां व खाने-पीने की चीजें

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (coronavirus in india) का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक अबतक 20000 लोग इस इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं और 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश (coronavirus in UP) में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इज़ाफा हो रहा है।

कोरोना से बचाव के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरे और वीडियो सामने आई है। जिसमें दिख रहा कोरोना आइसोलेशन वॉर्ड में भर्ती मरीजों को टॉय कार(toy car’ assisting Covid-19 patients ) की मदद से दवाइयां व खाने-पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं।

दरअसल, ये मामला कानपुर मेडिकल कॉलेज का है । यहां कोरोना आइसोलेशन वॉर्ड में भर्ती मरीजों के पास जाने के बजाय अब टॉय कार से दवाइयां व खाने-पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इतना ही नहीं रोगियों के रोजमर्रा की जरूरत के सामान तेल, साबुन, कंघी आदि भी इसी के माध्यम से भेजा जा रहा है।

बता दें इस कार में करीब 20 किलो तक सामग्री एक बार में रख कर वार्ड में भेजी जा रही है। यह कार बारी बारी से एक-एक बेड के पास भेजी जा रही है और रोगी स्वयं अपने नाम का थैला उठा ले रहा है, जिसमें उसकी जरूरत की सारी सामग्री है।