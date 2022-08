VIDEO : इस स्टेडियम के मैदान से गुजरती है ट्रेन, देखने वाले भी हो जाते हैं दंग

मैदान के बीच से गुजरती ट्रेन

इन दिनों ट्विटर अकाउंट क्रीचर ऑफ गॉड एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। हालांकि इस अकाउंट से आए दिन हैरान कर देने वाले वीडियो देखने को मिलते है। हाल ही में एक अनोखा वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें एक ट्रेन मैदान के बीच से होकर गुजरती नजर आ रही है। इस रोचक वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे है।





A narrow gauge railway in Slovakia is passing through the middle of a soccer stadium 🤔🤯pic.twitter.com/oRNnQnLBKD