20 साल बाद भाई से मिलने पर शख्स का था ऐसा रिएक्शन, देखें ये इमोशनल Video

नई दिल्ली। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तमाम वीडियो में एक वीडियो है जो बेहद भावुक कर देने वाला है। इस वीडियो में दो शख्स दिख रहे हैं जो भाई हैं। दोनों भाई एक-दूसरे से 20 साल बाद मिले हैं। इस खूबसूरत पल को कैद करने वाली इसाबेल गोडॉय का कहना है कि- 'मेरे पिता ने अपने भाई को 20 साल से नहीं देखा। मेरे पिता एयरपोर्ट पर अपने भाई को सरप्राइज दे रहे हैं।' कुछ ही सेकंड के ये वीडियो ( social media ) पर तेजी से वायरल हो रहा है। 40 सेकंड के इस वीडियो को इसाबेल गोडॉय नाम की ( Twitter ) ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है।

My dad hasn’t seen his brother in over 20 years. This is my dad surprising him at the airport.🥺❤️ pic.twitter.com/Dp04AbjCAb