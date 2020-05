VIDEO: भैंस ने जुल्म ढहाने वाले लड़कों को ऐसे सिखाया सबक, लोग बोले- Well done यमराज

नई दिल्ली।

कभी-कभी बेजुबान जानवर ( Animals ) भी ऐसा काम कर जाते हैं, जो इंसान को ताउम्र याद रहता है। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर जानवरों पर अत्याचार ( Animals Torture ) के कई वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। इस बार एक भैंस ( Revenge of Buffalo ) ने अपने ऊपर जुल्म करने वालों को ऐसा सबक सिखाया कि वह जिंदगीभर नहीं भूल पाएंगे।

इस वीडियो को भारतीय वन विभाग ( Forest Department ) के अधिकारी प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ( Akash Chopra ) ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। यूजर्स लिखते हैं, भैंस ने लड़कों को अच्छा सबक सिखाया, वरना ये और जानवरों पर भी जुल्म करते। पहले वीडियो देखें...

Revenge of buffalo. Identify animals. Via @singhvarun pic.twitter.com/mzxRPECG9x

लड़कों को ऐसे सिखाया सबक ( Boys Riding on Buffalo Cart )

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ( Buffalo Video Viral ) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है, एक भैंस गाड़ी पर 4-5 लड़के बैठे हुए हैं। ये लड़के सड़क पर दूसरे वाहनों से रेस करने के लिए भैंस गाड़ी को और तेज भगाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए ये लड़के भैंस पर डंडे से वार कर रहे हैं। डंडे पड़ने पर भैंस अपनी रफ्तार बढ़ा रही है, लेकिन इसी बीच भैंस रास्ता बदल लेती है और भैंस गाड़ी का टायर डिवाइडर से टकरा जाता है। एक झटके में ही सभी लड़के सड़क पर गिर जाते हैं। वहीं, भैंस तेज रफ्तार में आगे चली जाती है।

As you sow so shall you reap. 🙌 https://t.co/dOoLU97ZV2