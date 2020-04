युवक को मौत के मुंह से निकाल लाए पुलिस के दो बहादुर जवान, VIDEO में देखें किस तरह बचाई जान

नई दिल्ली।

देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलीपुरी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक फ्लाइओवर से कूदकर आत्महत्या ( Man Try to Suicide ) करने की कोशिश करने लगा। युवक फ्लाइओवर से लटक गया। इसी बीच देवदूत बनकर आए पुलिसकर्मियों ( Policeman Saved Man's Life ) ने युवक के हाथ पकड़ कर ऊपर खींच लिया। जिससे उसकी जान बच गई। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

फ्लाइओवर से लटका युवक

मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगोलपुरी इलाके में देर रात 10.30 बजे तिलक नगर निवासी 30 वर्षीय युवक वेस्ट एन्क्लेव के पास आउटर रिंग रोड फ्लाईओवर पर सुसाइड के इरादे से लटक गया। युवक को लटका देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

कोरोना संकट के बीच आकाश में होने वाली है अद्भुत खगोलीय घटना, देखने लायक होगा नजारा

One person tried to commit suicide by jumping off the flyover in Delhi but was saved by @DelhiPolice . Though the police has not clarified why was he trying to commit suicide. #Lockdown2 #CoronavirusOutbreakindia pic.twitter.com/I1ppCX9Qzv