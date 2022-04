Video: दुल्हन ने दूल्हे की मांग में भरा सिंदूर, नजारा देख मेहमान रह गए दंग

हिंदू धर्म के अनुसार दुल्हन की भरी जाती है मांग

शादी में कई रीति रिवाज और परंपराओं से रूबरू होते है। लंबे समय से इन रीति-रिवाजों को देखते आए है। हिंदू धर्म की शादी में दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है। इसके पीछे कई अवधारण है। लेकिन अब इनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में कई रस्मों जो काम दूल्हा करता था अब दुल्हन भी करने लगी है।





