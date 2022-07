शादी से पहले यहां दुल्हन के मुँह पर पोती जाती है कालिख, फेंके जाते हैं सड़े अंडे

Weird Ritual: दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां लड़कियों को दुल्हन बनने से पहले एक खास रस्म से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उनपर कीचड़ फेंका जाता है। यहाँ तक कि उनपर काली स्याही तक पोती जाती है। जानें इसके पीछे क्या है मान्यता...

किसी भी दुल्हन के लिए शादी का दिन काफी खास होता है। हर लड़की दुल्हन बनने से पहले खुद को और खूबसूरत बनाने के लिए नए नए टिप्स अपनाती हैं। अपनी त्वचा को और चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए सोने से लेकर खाने तक का खास ख्याल रखती है लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां दुल्हन बनने से पहले लड़की को एक खास रस्म से गुजरना पड़ता है। इस रस्म के दौरान दुल्हन को न केवल कीचड़ से नहलाया जाता है बल्कि सड़े हुए अंडे तक फेंके जाते हैं। ये प्रथा यहाँ कई सालों से चल रही है और लड़कियां दुल्हन बनने से पहले इसका सामना करती हैं। इसके पीछे भी एक अलग मान्यता है।

weird ritual: dirty things pours on and throws rotten eggs on bride before marriage in scotland (Source: revistastatto)