जब अमिताभ बच्चन ने पिता से उम्र को लेकर पूछा था ये बड़ा सवाल, ऐसा था हरिवंश राय का जवाब, वीडियो हो रहा है वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड ( Bollywood ) इंडस्ट्री में कई ऐसे नाम हुए जिन्होंने अपने नाम कई उपलब्धियां दर्ज की। लेकिन बात जब सदी के महानायाक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) का आता है, तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। ऐसा लगता है कि उनकी अदाकारी और अभिनय के आगे कई नाम छोटे पड़ जाते हैं। अमिताभ सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन और परिवार का एक वीडियो पोस्ट किया, जो कि काफी वायरल हो रहा है।

such moments .. loved and lived again and again https://t.co/Pjwivg8gzf