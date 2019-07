वर्ल्ड कप से बाहर होने पर धोनी ही नहीं रो रहे बल्कि रो रहा है पूरा देश, सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड ( NewZealand ) के बीच खेला गया। जहां न्यूजीलैंड ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर विराट सेना को चित करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन टीम इंडिया ( Team India ) की हार से पूरा देश शॉक है। किसी को ये अहसास तक नहीं था कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी।

#ThankYouMSD

👇👇👇

Dhoni U didn't get what u deserved?

-Coz no one can do what u did for the country

😊😊😊😊 pic.twitter.com/54O1Xdc9qo — UNINTENTIONALLY EPIC 💡 (@imAditya_pandey) July 10, 2019

धोनी का ये वीडियो आया सामने

टीम इंडिया के टॉप बल्लेबाज रोहित शर्मा, केएल राहुल और कप्तान विराट कोहली ( Virat Kohli ) 1-1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टीम को मैच जीताने की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी ( MS Dhoni ) और रवींद्र जड़ेजा ने संभाली। दोनों काफी अच्छा खेले, लेकिन पहले जड़ेजा और फिर धोनी के रन आउट होते ही जीत की उम्मीद खत्म हो गई। वहीं सोशल मीडिया ( social media ) पर धोनी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि धोनी रो रहे थे। इसके बाद ट्विटर पर #ThankYouMSD ट्रेंड करने लगा। लोग धोनी-धोनी करते हुए थक ही नहीं रहे हैं।

He's hurt cuz he plays for his country not for crowd. Haters you'll never understand him. You'll be in my heart forever. I love you Dhoni. Thank you Dhoni.#ThankYouMSD pic.twitter.com/EkSrRyzKHJ — Komal Makwana (@komalmakwana105) July 10, 2019

❤ winning or losing is a part of the game ❤🇮🇳 But you guys won our hearts ❤

& Will support you no matter what ..!! And Yeah Rohit sharma reaction to jadeja was priceless #IndVsNewZealand #Ravinderjadeja #ThankYouDhoni #ThankYouMSD #ThankYouTeamIndia #TeamIndia #ViratKohli pic.twitter.com/VKvFdfRksG — vanshaj bhardwaj 🇮🇳 (@iamvanshaj) July 10, 2019

Ravindra Jadeja (@imjadeja) and MS Dhoni are getting a lot of love after #INDvNZ. #CWC19 https://t.co/xax3npGSI6 — Twitter Moments India (@MomentsIndia) July 10, 2019

लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रियाएं

धोनी का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी। लोग माही का सपोर्ट करते हुए नजर आए। एक यूजर ने लिखा जो भीड़ के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलता है नाम है महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni )। एक अन्य यूजर ने लिखा 'तुम हमेशा मेरे कप्तान हो, लव यू 3 हजार बार।' वहीं एक यूजर ने मैच के दौरान की अंपायर की शॉक होती हुई फोटो शेयर की और इसके कैप्शन में उसने लिखा 'ये है वो पहला बंदा जो धोनी के रन आउट होने से शॉक हुआ।' वहीं ओपनर रोहित शर्मा भी ड्रेसिंग रूम से जड़ेजा को मोटिवेट करते हुए नजर आए।