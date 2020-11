जब चलती ट्रेन के सामने आ खड़ा हुआ हाथी का झुंड, ड्राइवर के उड़े होश देखें पूरा Video

नई दिल्ली। आये दिन रेल की पटरी पर हाथियों के टकरा कर मरने की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन एक लोको पायलट की सतर्कता से एक बच्चे सहित तीन हाथियों की ज़िन्दगी बचने की खबर सुर्खियां बटोर रही हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से प्रभावित हो कर खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने लोको पायलट की सराहना की है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी पीयूष गोयल ने ट्विटर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बछड़े सहित तीन हाथियों ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के सिवोक-गुलामा सेक्शन (Sivok-Gulma Section) में रेल पटरियों को पार कर रहे हैं। और बीच में ही लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जम कर वायरल (Viral Video) हो रहा है।

The alertness & prompt action of loco pilot & crew helped to save lives of three elephants 🐘 including one baby elephant crossing rail tracks on Sivok-Gulma section in West Bengal.



The train stopped immediately, waiting for the elephants to safely cross over to the other side. pic.twitter.com/tYTgkydkJb