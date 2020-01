OMG! महिला कार के नीचे आई तो लोगों ने कार को ही उठा डाला, वीडियो वायरल

नई दिल्ली: आपने अमूमन देखा होगा कि जब कोई सड़का दुर्घटना ( Road Accident ) हो जाता है, तो लोग वहां से दूर चले जाते हैं। मतलब न तो किसी की मदद करते हैं और न ही कुछ और। लोग शायद इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद के लिए आगे रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो काफी वायरल ( Viral ) हो रहा है, जहां लोगों ने महिला की मदद के लिए पूरी की पूरी कार ही उठा डाली।

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k — help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020

मामला अमेरिका ( America ) के न्यूयॉर्क से सामने आया है। जहां एक महिला एक एसयूवी कार के नीचे फंस जाती है, लेकिन लोग उस पूरी की पूरी कार को उठा देते हैं और महिला को वहां से निकाल देते हैं। एंजेलिना की ट्विटर यूजर ने इस पूरे हादसे के बारे में ट्विटर पर बताया। उन्होंने लिखा 'मैं वहां थी। जो महिला कार के नीचे थी उसका पैर क्रश हो गया होता अगर एसयूवी में बैटी महिला एकदम से ब्रेक ना मारती। वहीं जो महिला कार के नीचे थी उसने बाद में मीडिया को इस हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक से एक कार आई और मुझे टक्कर मारी जिससे मैं कार के नीचे आ गई।'

I was there. She tried to drive away. The lady under the car— her leg wouldn’t have gotten crushed if the lady driver immediately stopped after hitting the pedestrian. She was stopped by intersecting traffic that hit HER car. — Angelina N (@mozartianme) January 27, 2020

😳 I hope she's ok. Love the collaborative heroism shown here. — ❄🌊IamElphaba🐒🌊❄ (@ladonna_grenz) January 27, 2020

वहीं इस घटना का वीडियो 'help how do i change this' नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। साथ ही लोग उन अनजान लोगों की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने कार को उठाकर महिला की मदद की। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब तक इस वीडियो को 4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जहां लोगों को ये घटना हैरान कर रही है, तो वहीं लोग उन अनजान लोगों की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे।