दुनिया में ज्यादातर लोगों को पसंद है कौनसी सुगंध, जानिए इसमें गुलाब और चंदन का नाम नहीं

सुगंध वो एहसास जो आपको तनाव को कम कर आपको एक अच्छी फीलिंग देता है। खास बातय है ये सुगंध आपकी पसंद की हो तो आपका दिन ही बन जाता है। हालांकि हर किसी को अलग-अलग सुगंध पसंद होती हैं। किसी को गुलाब तो किसी को चंदन तो किसी को लेवेंडर का स्मैल पसंद आती है।

अच्छी सुगंध किसे पसंद नहीं। हर किसी को अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक अलग-अलग सुगंध पसंद होती है। खास बात यह है जब कोई सुगंध आपकी पसंद के मुताबिक हो तो आपका दिन बन जाता है। यही वजह है कि कई लोग घर से निकलने से पहले पसंद की सुगंध का इत्र या फिर परफ्यूम या डियोडरेंट लगाकर निकलते हैं। किसी को गुलाब की महक पसंद आती है तो किसी को चंदन की सुगंध। लेकिन इनमें से कोई गंध दुनिया में ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौनसी सुगंध है जो दुनियाभर के ज्यादातर लोगों को पसंद आती है। इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने। इस यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन के जरिए ये पता लगाया है कि आखिर दुनिया के ज्यादातर लोगों को कौनसी सुगंध पसंद है।

Which Smell Is Most Favorite In The World