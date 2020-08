‘Binod’, जो इंटरनेट पर Corona से भी तेज फैल रहा है, जानें क्यों और कैसे शुरू हुआ इस नाम का ट्रेंड?

पिछले कुछ दिनों से ‘Binod’ नाम सोशल मीडिया (Social Media) पर हर जगह दिखाई दे रहा है। लोग इस नाम से मीम पे मीम बनाए जा रहे हैं। लोग हर जगह बिनोद लिख रहे हैं और पूरा इंटरनेट ‘बिनोदमय’ (Everything is Binod) हो गया।

नई दिल्ली। इंटरनेट (Internet) की दुनिया में इन दिनों एक नाम कोरोना से भी तेज रफ्तार से फैल रहा है। ये नाम है ‘Binod’। पिछले कुछ दिनों से ये नाम सोशल मीडिया (Social Media) पर हर जगह दिखाई दे रहा है। लोग इस नाम से मीम (Meme) पे मीम बनाए जा रहे हैं। देखते ही देखते बिनोद (Binod) ट्वीटर पर ट्रेंड भी करने लगा।

कौन है ये बिनोद (Binod)?

दरअसल, Binod की शुरुआत Slayypoint के एक वीडियो से हुई है। Slayypoint एक यूट्यूब ( Youtube ) चैनल है जो लोगों की ऊटपटांग आदतों का रोस्ट वीडियो बनाता है। 15 जुलाई को इस चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो का टाईटल था ‘Why indian comment section is garbage’। इस वीडियो में बताया गया की कैसे भारतीय लोग कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं।

इसके बाद इस वीडियो पे ढेरों कमेंट आने लगे। इसी बीच Binod Tharu नाम के शख्स ने कमेंट में अपना ही नाम Binod लिख दिया और 7 लोग आकर उसे लाइक भी कर गए । बस यहीं से शुरूआत हुई मौज लेने की। सोशल मीडिया पर लोगों ने बिनोद को उस आदमी का पर्याय बना दिया जो हर कमेंट में इरिलेवेंट बात लिख जाता है। इसके बाद लोग हर जगह बिनोद लिखने लगे और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट ‘बिनोदमय’ हो गया।



