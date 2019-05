कौन हैं प्रताप सारंगी जिन्हें लोग बता रहे हैं ओडिशा का मोदी, मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे

नई दिल्ली: बीजेपी ( BJP ) ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। जहां बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें मिली, तो वहीं एनडीए गठबंधन साथ मिलकर 350 सीटें जीतने में कामयाब रहा। इसके बाद राजनीति गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पीएम मोदी ( pm modi ) के नाम के चर्चे होने लगे। हर कोई उनके दोबारा पीएम बनने को लेकर उत्साहित है। वहीं इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक और नाम काफी चर्चा में है जिसे लोग 'ओडिशा का मोदी' कहकर संबोधित कर रही है। चलिए जानते हैं कौन हैं ये।

ट्विटर ( Twitter ) पर सुलगना डैश नाम के एक यूजर ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें प्रताप सरंगी की 3 तस्वीरें शेयर की गई। इन तस्वीरों में वो जमीन पर बैठ हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने सामान और कागजों को ठीक कर रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा हुआ है 'ये ओडिशा के मोदी हैं, इन्होंने शादी नहीं की। इनकी माताजी का बीते साल देहांत हुआ। इनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है। एक छोटे से घर में ये रहते हैं और साइकिल चलाते हैं। जमीनी स्तर पर इन्हें लोगों का समर्थन है। ओडिशा के बालासोर से जीत के बाद श्री प्रताप सारंगी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं।'

This person is Odishas Modi.. not married, had mother and she passed away last year. No wealth, a small house, rides cycle and grassroots level support. Getting ready for Delhi as he won MP from Balasore Odisha. Sri Pratap Sarangi pic.twitter.com/m0dOWnRmjb