खाकी की जगह कोलकाता पुलिस की वर्दी सफेद क्यों है?

Kolkata Police: देशभर में किसी भी राज्य की पुलिस को आप खाकी वर्दी में पाएंगे, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां की पुलिस सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहनती है। इसके पीछे का इतिहास भी है और वैज्ञानिक कारण भी।

खाकी वर्दी भारतीय पुलिस की पहचान मानी जाती है। फिल्मों तक में इसके महत्व को दिखाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि देश का एक शहर ऐसा भी है जहां की पुलिस खाकी की बजाय सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहनती है। हालांकि, पश्चिम बंगाल की पुलिस खाकी वर्दी ही पहनती है जो कोलकाता की पुलिस से अलग है। कोलकाता पुलिस का गठन 1845 में हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस का गठन 1861 में हुआ था।





