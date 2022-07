आखिर क्यों 1:30 को डेढ़ और 2:30 को कहते हैं ढाई? जानें साढ़े एक और साढ़े दो ना बोलने की ख़ास वजह

बचपन में हमेशा जब हमसे कोई वक्त पूछता था तो हम 1:30 को 'साढ़े एक' और 2:30 को 'साढ़े दो' बताते थे, जो की भारतीय गिनती सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। हिन्दी भाषा में हम 1:30 के लिए 'डेढ़' और 2:30 के लिए 'ढ़ाई' का इस्तेमाल करते हैं।

बचपन में जब घड़ी देखना सीखाया जाता था तब उस वक्त दोपहर में 1:30 या 2:30 बजे के आसपास कोई टाइम पूछता था तो शायद आप भी उन्हें मजाक में साढ़े एक या साढ़े दो बता देते होगें। मगर उस वक्त ये बात भी बहुत कंफ्यूज करती थी कि आखिर जब 11:30 को साढ़े ग्यारह और 12:30 साढ़े बारह कहा जाता है तो 1:30 को डेढ़ और 2:30 को ढ़ाई क्यों कहा जाता है? इन्हें भी बाकी वक्तों की तरह 'साढ़े एक' और 'साढ़े दो' क्यों नहीं बोला जाता? तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह।

Why do we say 'dedh' for 1:30 and 'dhai' 2:30 instead of 'Sade ek' and 'Sade do' in Hindi?