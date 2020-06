उस तस्वीर कि कहानी जिसने हजारों PHONE क्रैश कर दिए, जानें क्यों हुआ ऐसा?

नई दिल्ली। कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया (Soical Media) पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीर दिखने में जितनी मनमोहक लग है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तस्वीर को साझा करने वाले शख्स दावा किया था कि इसे अपने फोन का wallpaper ना बनाए वरना आपका smartphone काम करना बंद कर देगा।

ये भी पढ़ें - 90 साल की उम्र में शुरू किया अपना Startup, देखते-देखते बन गईं ब्रांड!

इत तस्वीर को सबसे पहले ट्विटर पर @UniverseIce नाम के हैंडल से साझा किया गया था। फोटो शेयर करने वाले शख्स ने चेतावनी दी, कृपया इस तस्वीर को कभी वॉलपेपर ना बनाए, खासतौर पर सैमसंग मोबाइल यूजर्स! इससे आपका फोन क्रैश हो सकता है! इसे ट्राई ना करें। अगर कोई आपको यह तस्वीर भेजता है, तो उसे इग्नोर कर दें।

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

This is not a joke, please do not try, I hope someone can understand its crash mechanism to avoid the harm of such wallpapers to the phone. Please developers to study it, this is the original picture of the wallpaper:https://t.co/qPBv9iE56t — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर आते ही कई लोगों ने अपने फोन में इसे wallpaper भी बनाया जिसके बाद उनका फोन काम करना बंद कर दिया।

Don't try this it actually crashed my samsung phone — Aneesh Gupta (@aneeshguptaag) May 31, 2020

What the hell bro , It is frozen



How to get back to normal ?#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 pic.twitter.com/GZfCfPY7vO — Learning 2.1 (@vamsiexplores) May 31, 2020

DSLR से खींची थी तस्वीर

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तस्वीर को अमेरिका के सैन डिएगो (San Diego) में रहने वाले वैज्ञानिक और एक फोटोग्राफर गौरव अग्रवाल (gaurav agrawal) ने कैप्चर की थी। गौरव साल 2019 में अपने परिवार के साथ मोंटाना के ग्लेशियर नेशनल पार्क गए थे। ये तस्वीर उसी पार्क के सेंट मैरी लेक की है। ये तस्वीर उन्होंने अपनेDSLR से खींची थी और लाइटरूम में यह फोटो एडिट की। इसके बाद उन्होंने इसे Flickr पर अपलोड कर दिया। यहीं से फोटो वायरल हो गई लेकिन गौरव को नहीं पता था कि उनकी फोटो से लोगों का फोन क्रैश हो सकता है।

क्यो हो रहा फोन क्रैश?

फोटो में कोई दिक्कत नहीं है। असली वजह फोटो की एडिटिंग है। दरअसल, गौरव ने फोटो एडिट करते वक्त कलर फोर्मेट बदल दिया था। उन्होंने वो मोड चूज किया, जो आईफोन के लिए सही था।

लेकिन एंड्रायड फोन्स में Standard Red Green Blue फोर्मेट फॉलो किया जाता है। एंड्रायड 10 तक के फोन में ये फोटो फॉर्मेट के कारण ही दिक्कत देती है। फोन कलर को समझ नहीं पाता और हैंग होने लगता है। हालांकि एंड्रायड 11 में कलर स्पेस सिस्टम खुद कंवर्ट कर देता है इसलिए एंड्रायड 11 में कोई दिक्कत नहीं आती।