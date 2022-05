क्या आप जानते हैं बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं?

Why is raindrop spherical?: कभी आपने सोचा है कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है? इस लेख में हम आपको आज यही बताएंगे।

बारिश किसे पसंद नहीं है। जब भी बारिश होती है मौसम सुहाना हो जाता है बूंदों की बौछार लोगों चहुं ओर दिखाई देती है। पर अपने कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये सीधी या तिरछी क्यों नहीं होती? इसके पीछे भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव (Surface tension) के कारण गोल होती हैं। अब ये surface tension क्या होता है और इसकी वजह से बारिश की बूंदें गोल हो जाती हैं?

Why rain drops are round? Know the reason