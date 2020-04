lockdown 2.0 : जाने कैसे मिलेगा राशन, क्या है ई-कूपन, क्या नए प्वाइंट बनाकर राशन वितरित करेगी सरकार, जानिए इन सवालों के जवाब

Highlights -03 May Lockdown, Grocery in Lockdown 2.0, Food Items in Lockdown 2.0, eCoupon, eCurfew Pass, Lockdown till 3 May -भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन के बाद अब 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है - ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल गरीबों और मजदूरों के लिए खड़ी हो गयी है - भारत में ज़्यादातर राज्य और केंंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन की स्थिति में हैं

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (coronavirus in india) के खतरे की वजह से भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन के बाद अब 3 मई तक लॉकडाउन (03 May Lockdown) लगाया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल गरीबों और मजदूरों के लिए खड़ी हो गयी है। जिनके लिए सबसे बड़ी चिंता राशन पानी (Grocery in Lockdown 2.0) के लिए हो रही है।आम लोगों की मुश्किल कम हो इसके लिए सरकार हर एक कोशिश कर रही है। भारत में ज़्यादातर राज्य और केंंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन की स्थिति में हैं। राहत की बात ये है कि ऐसी स्थिति में राज्यों ने अपने लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।



राजधानी दिल्ली में करीब 72 लाख लोगों को सस्ते राशन का लाभ इस महीने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने बिल्कुल मुफ्त राशन की 2200 दुकानों से वितरित कर दिया है। इसी कदम पर आगे बढते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटान के साथ ही अन्य लोगों को भी राशन दिलवाने के लिए अब ई-कूपन के जरिए सरकार, सरकारी स्कूलों से राशन वितरित करवाएगी। लेकिन अभी भी लोगो के बीच ई-कूपन कैसे प्राप्त करें इसे लेकर असमंजस बना हुआ है।

नहीं जाना पड़ेगा राशन की दुकानों में

हम आपको बताते हैं कि ई-कूपन घर बैठे-बैठे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बता दें कि अभी कैबिनेट द्वारा चयनित स्कूलों व अन्य प्वाइंट बनाकर राशन वितरित किया जाएगा ना कि राशन की दूकानों से।

घर के मुखिया के नाम से करना होगा आवेदन

बता दें कि सबसे पहले राशन का लाभ लेने वाले व्यक्ति अपने घर के मुखिया के नाम से आवेदन करना होगा। बता दें कि सबसे पहले दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर उक्त लिंक को पर क्लिक करना होगा जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगी। जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के विवरण, आधार नंबर को सब्मिट करना होगा। परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का फोटो व मुखिया का फोटो अपलोड करना होगा।

ई-कूपन और आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा राशन

इसके बाद आपका ई-कूपन बन जाएगा जोकि आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होगा। इस ई-कूपन को डाउनलोड करने के लिए एसएमएस पर दिए गए लिंक पर जाना होगा, जिसके बाद आप नजदीकी नामांकित राहत केंद्र में जाकर ई-कूपन और आधार कार्ड दिखाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं।

नहीं है आधार कार्ड फिर भी मिलेगा राशन

इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास राशनकार्ड नहीं है. केजरीवाल सरकार ऐसे लोगों के लिए एक ई-कूपन जारी कर रही है.। इस कूपन के जरिए आप राशन ले सकते हैं। अहम बात ये है कि आप घर बैठे ही इस कूपन को हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा तरीका..

स्टेप 1 . दिल्ली सरकार की website पर जाना है जिसका लिंक यह है - www.delhi.gov.in या https://ration.jantasamvad.org/ration/

स्टेप 2. इसके बाद Apply for Temporary Ration Coupon पर क्लिक करना है.

स्टेप 3. आगे बढ़ने के लिए Click Here पर क्लिक करें.

स्टेप 4. Login करने के लिए अपना फोन नंबर दर्ज करें. इसके बाद ओटीपी आएगा.

स्टेप 5. आपके फोन पर आए OTP को एंटर करें.

स्टेप 6

(i) आपने परिवार के Head of Family (Should be the lady of the house) का नाम, उम्र, आधार नंबर दर्ज करें.

(ii) अपने परिवार के सभी मेंबर की जानकारी भरें.

(iii) अपनी विधानसभा का नाम चुनें.(iv) अपना पूरा पता दर्ज करना होगा.(v) अपनी Locality/ एरिया का चयन करना होगा.

(vi) इसके बाद अपना पिन कोड भरें. अगले स्टेप में प्रोसेस पर क्लिक करें.

स्टेप 7. परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का फोटो और परिवार का फोटो अपलोड करिए.

स्टेप 8. ई-कूपन बनने के बाद, आपके मोबाइल पर SMS आएगा.