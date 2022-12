63 साल के बुजुर्ग से 23 साल की युवती ने कर ली शादी, लोग कहने लगे 'गोल्ड डिगर'

एक युवती को अपनी उम्र से 40 साल बड़े पुरुष से प्यार हो गया। इस कपल ने शादी कभी कर ली। दोनों ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया। लेकिन फिर क्या था सारी जनता इन दोनों के पीछे पड़ गई। अब इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लोग दोनों के खिलाफ नेगेटिव कमेंट करने लगे।

Woman, 23, announces marriage to man, 63, after couple met when she was 16