पत्नी तलाशती रही Corona पीड़ित पति, Hospital ने बिना बताए कर दिया दाह संस्कार!

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Corona virus) से पूरे देश में डर का माहौल हैं। हर तरफ लोग वायरस से बचने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 3000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इन सब के बीच हैदराबाद)(Hyderabad) में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है।

यहां के, गांधी अस्पताल (Gandhi Hospital ) में भर्ती एक कोरोना (Corona virus) मरीज पिछले कई दिनों से लापता है। लापता पीड़ित की पत्नी के मुताबिक वे और उसकी दो बेटी कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। जिन्हें ठीक होने के बाद 16 मई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर किया गया था। लेकिन उनके पति का अभी तक कोई अता पता नहीं हैं। पत्नी ने बताया कि उसका 42 वर्षीय पति भी कोरोना से संक्रमित था।

खबरों के मुताबिक लापता शख्स का नाम ए मधुसूदन है। जो एक राइस मिल में काम करते थे । उनकी पत्नी आलमपल्ली माधवी (Allampally Madhavi ) ने पती के लापता होने के बाद एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने तेलंगाना सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामाराव (Telangana Chief Minister's son K.T.Rama Rao) को भी टैग किया।अपने ट्वीट में माधवी ने लिखा कि उनके पति अस्पताल से 16 मई को छुट्टी मिलने के बाद उनके साथ घर नहीं आए।

