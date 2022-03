महिला महज 4 मिनट में मां बन गई, पति जब ऑफिस से घर लौटा तो उसे नहीं हुआ यकीन

एक महिला काफी हैरान है कि वो केवल 4 मिनट में ही माँ बन गई। जब उसका पति ऑफिस से घर लौटा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पिता बन गया है।

किसी भी महिला के लिए माँ बनना एक अद्भुत अनुभव होता है। इस समय में शरीर में कई बड़े बदलाव होते हैं। जैसे ही एक महिला माँ बनती है उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है। वास्तविकता ये भी है कि यह पूरा सफर महिला के लिए बेहद दर्दनाक होता है। खासकर लेबर पेन के दौरान महिला को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन एक महिला ने अपनी डिलीवरी का ऐसा किस्सा शेयर किया है, जिसे जानने के बाद लोग उसे दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला बता रहे हैं। इस महिला का नाम है किम जिसकी माँ बनने की कहानी सभी को हैरान कर रही है। लोग इस महिला को दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला कह रहे हैं।

