जानिए कैसे च्युइंग गम चबाकर 67 हजार कमा रही ये महिला, 500 रुपए लगा कर मिल रहा इतना बड़ा फायदा

महिला च्युइंग गम चबाकर उसके बड़े-बड़े बबल बनाती हैं और उसकी वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों ने मजाक में कहा था तुम अपनी च्युइंग गम खाते और फुलाते हुए वीडियो बेच सकती हो, जो की सच साबित हुआ।

आजकल पैसे कमाने के तमाम अजब-गजब तरीके सुनने को मिलते हैं। कोई पुराने कपड़े बेच कर लाखो कमा रहा है, तो कोई पुराने जुते बेच रहा है। कोई सोते-सोते कमाई करता है, तो कोई गेम खेलकर लाखों कमा रहा है, तो कुछ लोग अपने शौक को पैसे कमाने का ज़रिया बना कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर आई है कि जर्मनी की एक महिला है जो च्युइंग गम चबाकर महीने के 67 हजार रुपये कमाती है। महिला को च्युइंग गम चबाने का बहुत शौक है।

Woman earns over Rs 67,000 a month by chewing gum, uses 30 pieces to blow bubbles larger than her head