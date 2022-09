महिला ने दिया जुड़वां बच्चों को जन्म, बाद में पता चला अलग-अलग हैं दोनों के पिता

कई बार कुदरत के फैसले के आगे मेडकिल साइंस भी पस्त हो जाता है। वैसे तो समय के साथ विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बाद भी कुछ मामले ऐसे होते हैं, जहां साइंस कमजोर साबित होता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया लेकिन दोनों के पिता अलग-अलग हैं।

इंसान के शरीर को लेकर मेडिकल साइंस ने काफी खोज की है और इसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल की है। लेकिन इसके बाद भी कुदरत के कारनामों के आगे कई बार मेडिकल साइंस भी फेल हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। खास बात यह है कि इन दोनों ही बच्चों के पिता अलग-अलग हैं। इस बात का खुलासा भी बच्चों के जन्म के कुछ समय के बाद हुआ। ये मामला पुर्तगाल का है। यहां रहने वाली 19 वर्षीय महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया लेकिन डीएनए टेस्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।





