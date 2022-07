रोटी बनाते-बनाते महिला ने गाया...मेरे नैना सावन-भादो, वायरल हुआ वीडियो

बच्चे के कहने पर एक महिला रोटी बनाते हुए मेरे नैना सावन-भादो गाना गाती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को महिला की अवाज बहुत अच्छी लगती है इसलिए लोग इसे बार-बार सुन रहे हैं, जिसके बारे में वह कमेंट करके बता रहे हैं।

Published: July 10, 2022 11:19:50 am

अक्सर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। वायरल वीडियो लोगों के द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं, जिसे लोग अपने कमेंट के साथ अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करते हैं। इस बार हम जिस वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें एक महिला रोटी बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसमें एक बच्चे आवाज आती है जो महिला से गाना सुनाने को कहता है। इसके बाद महिला कहती है कि अभी उस दिन सुनाया था तो था। तो बच्चा कहता है कि अच्छी लगती है इसीलिए सुनते हैं, जिसके बाद महिला मेरे नैना सावन-भादो गाना सुनाती है।

woman sang while making roti... Mere Naina Sawan Bhado, the video went viral