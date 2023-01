हर रोज पत्नी के बनाए खाने को ग्रेड देता है ये शख्स, F ग्रेड देने के बाद ऑर्डर करता है पिज्जा, क्या आप में है ऐसी हिम्मत

एक महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे उसका पति जो खाने में नखरे करता है और उसके मना करने पर भी उसके खाने की ग्रेडिंग करता है। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, मगर अभी भी उसका पति अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खाना अच्छा न लगने पर वह बाहर से खाना मंगाता है, जिसका भुगतान भी महिला को ही करना पड़ता है।

Woman says husband grades food she cooks and orders pizza if meals get an 'F' grade