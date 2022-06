पीरियड्स के दिनों में यहाँ घर से निकाल दी जाती हैं महिलायें, नर्क बन जाती है ज़िंदगी

Banished for bleeding: देश में एक गाँव ऐसा भी है जहां महिलाओं को Periods के दिनों में घर से बाहर निकाल दिया जाता है और ये महिलायें नरक जैसी ज़िंदगी जीने के लिए विवश हो जाती हैं।

देश और दुनिया में आपको अजीबोगरीब प्रथाएं देखने को मिलेंगी। कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो महिलाओं के लिए किसी सजा से कम नहीं होतीं, खासकर पीरियड्स को लेकर। आधुनिक समाज में भी देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां आज भी महिलाओं के साथ पीरियड्स के दिनों में रूढ़िवादी परंपरा का पालन करना पड़ता है। उन्हें कभी एक कमरे तक सीमित कर दिया जाता है तो कभी घर से निकाल दिया जाता है। एक ऐसा ही गाँव है जहां पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को घर से नहीं बल्कि गाँव से ही निकाल दिया जाता है। वो घर के बाहर नर्क जैसी जिंदगी जीने को विवश हो जाती हैं।

Women are ‘evicted’ from this village during menstrual period