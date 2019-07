इस महिला ने आइसक्रीम के साथ की ऐसी हरकत, अब हो सकती है सजा!

नई दिल्ली: ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं और ऐसे में अगर आइसक्रीम ( ice cream ) मिल जाए तो कई लोगों को ये काफी पसंद आता है। वहीं गर्मियों के मौके पर तो लोग आइसक्रीम काफी खाते हैं। आखिर गर्मी पड़ती जो इतनी है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया ( social media ) पर आइसक्रीम से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप आइसक्रीम खरीदने से पहले दस बार जरूर सोचेंगे।

What kinda psychopathic behavior is this?! pic. Twitter .com/T8AIdGpmuS