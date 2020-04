लॉकडाउन: घर में खाली बैठी इस औरत ने गिलहरियों के लिए दिया पिकनिक टेबल, फोटो वायरल

नई दिल्ली : कोरोनावायरस (CoronaVirus) ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अबतक 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 54 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादातर देश लॉकडाउन (Lockdown) है। सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों का पालन करते हुए आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक घरों में बंद है। लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे-बैठे लोग क्रिएटिव हो गए।

कोरोना: द्वितीय विश्व युद्ध अब सबसे साफ हुई धरती की हवा, ओजोन लेयर भी बेहत

लोग सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते जानवर, पशु-पक्षी के लिए खाना, पीने का इंतजाम भी कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में दिख रहा है कि एक गिलहरी टेवल पर बैठ कर खाना खा रही है। जिस टेबल पर गिलहरी बैठी है उसे खास उसके लिए ही बनाया गया है। जिसे लोगों ने पिकनिक टेबल का नाम दिया है।

2 weeks of isolation and we're out here making picnic tables for squirrels because we're insane pic.twitter.com/8WfHwyJQA4 — Lucy Small (@lucyleid) March 31, 2020

ये वायरल तस्वीर लूसी स्मॉल नाम की ट्विटर यूजर ने ये फोटो शेयर किया है। जिसके कैप्सन में लिखा है कि 2 हफ्ते के आइसोलेशन के बाद हमने यहां बाहर गिलहरियों के लिए पिकनिक टेबल बना दिया, क्योंकि हम पागल हैं।’ ये तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। दूसरे लोग भी इस तस्वीर को देख कर जानवरों के लिए ऐसे टेबल बना रहे हैं।

I made one, now to put it outback and see if they use it pic.twitter.com/60rsOvVWRo — john hamilton (@jhamilton1024) April 1, 2020

Our squirrels also enjoy their outdoor seating pic.twitter.com/9oF2kBcORU — Jayson Elliot 🏠Staying Home (@JaysonElliot) March 31, 2020

We're considering a picnic addition to our mid-century squirrel house now... : ) pic.twitter.com/lbFBqe00gv — Lana Stewart (@lana_stewart) March 31, 2020