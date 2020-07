मजदूर ने हू-ब-हू किया Michael Jackson जैसा Dance, वायरल हुआ धांसू Video

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया (social media) एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक मजदूर जबरदस्त डांस (Dance Video) कर रहा है। लेकिन ये कोई आम डांस नहीं है। शख्स हूबहू 'माइकल जैक्सन (Michael Jackson) की तरह अपने शरीर को घूमा ले रहा है। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानों खुद माइकल डांस कर रहे हैं ।

इस मजेदार डांस वीडियो को ट्विटर पर bill birtles नाम के यूजर ने पोस्ट किया है। वीडियो के कैप्सन में लिखा है कि 'माइकल जैक्सन(Michael Jackson) ने एक हुबेई में एक निर्माण स्थल पर पुनर्जन्म ले लिया'

अब बात करते हैं वीडियो कि, वीडियो में दिख रहा है कि एक जगह निर्माण का कुछ काम चल रहा है। यहां कई मजदूर साथ में बैठे हुए हैं। इन्हीं में से एक मजदूर अचानक डांस करने लगता है। मजदूर का डांस (Dance) देख वहां सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मजदूर के डांस स्टेप्स इतने जबरदस्त हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग मजदूर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

This guy is a MUCH better mover than Michael Jackson!



Wonder if he can sing?



Regardless, he deserves a good agent and recording contract



They can always over dub and have him mime songs as has been the case too often before ;)