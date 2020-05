World Hypertension Day 2020 : हर 4 में से एक व्यक्ति है हाइपरटेंशन का शिकार, जानिए कैसे करें बचाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक दुनिया भर में 1.13 बिलियन लोग Hypertension यानी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं।

नई दिल्ली। World Hypertension Day 2020: इंसान तनाव में होता है चीजों के बारे में अधिक सोचता है और वह स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वे Hypertension का शिकार हो जाता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1.13 बिलियन लोग Hypertension यानी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं।

इतना ही नहीं हर 4 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या होती है लेकिन उन्हें ना तो उसके लक्षण के बारे में पता होता है और ना ही वह इसके प्रति सतर्क रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। 'वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे' के दिन लोगों को हाइपरटेंशन के प्रति जागरूक किया जाता है।

क्या है हाइपरटेंशन?

हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ये एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन के जोखिम को बढ़ाती है। यह दुनिया भर में समय से पूर्व होने वाली मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। हाइपरटेंशन के मुख्य कारण में खराब खान-पान, व्यायाम न करना, शराब और तंबाकू का सेवन करना माना जाता है। लेकिन कई मामलों में तो हाइपरटेंशन जेनेटिक भी होती है, यानी माता-पिता या किसी अन्य ब्लड रिलेशन से व्यक्ति तक पहुंचता है और कई बार इसका संबंध हार्मोंस से होता है. हालांकि, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं, जिनमें हाइपरटेंशन का कोई कारण समझ नहीं आता है।

क्या है इस बार की थीम?

विश्व हाइपरटेंशन दिवस हर साल एक थीम पल मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम, "मीजर योर बल्ड प्रेशर, कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर ( Measure your blood pressure, control it and live longer)" है। इसका मतलब यह है कि अपने ब्लड प्रेशर को चेक करिए, इसे कंट्रोल करिए और लंबे समय तक जीवित रहिए। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना जाता है। अधिकांश को देर से पता चलता है कि वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में दवाओं से बचना चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल में बदलाव करें।