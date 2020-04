कोरोना: चीन के वुहान से लॉकडाउन हटने पर क्या बोली जनता?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस(coronavirus in wuhan) चीन के वुहान (wuhan) शहर से पूरी दुनिया में फैला है। कोरोना वायरस की वजह से वुहान शहर पिछले 76 दिनों से लॉकडाउन (wuhan) में था। लेकिन अब शहर से लॉकडाउन हटा दिया गया है। पूरे शहर ने बड़ी गर्मजोशी से लॉकडाउन क खत्म होने का स्वागत स्वागत किया।

इतना ही नहीं पूरे शहर में जश्न भी मनाया गया। इमारतों पर देर रात 12 बजे से पहले लॉकडाउन खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू की गई। वुहान से कोरोना के आतंक कम होने और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद अब सोशल मीडिया पर #Wuhan ट्रेंड कर रहा है, लोग इस हैशटैग के अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं।

Wuhan celebrates the end of its coronavirus lockdown after 76 long days: https://t.co/WJZWamPVN6 pic.twitter.com/Rnwvy1UnNW — TIME (@TIME) April 7, 2020

The explanation can't get any better than this ✌🏾#Wuhan



pic.twitter.com/7mnebrMXDc — Deji Imole™ 💦🌍 (@Dejiimole_) April 8, 2020

The whole world is still in panic but China has started commercial duties, are we a joke to them #Wuhan pic.twitter.com/2qbsLpSIYR — Dave (@wifematerial30) April 8, 2020

#Wuhan is unsealed. I'm glad that we have a warm spring together🌸 pic.twitter.com/AQSrftK4cc — Alice- (@winni_bill) April 8, 2020

Wuhan is back to life

After 76 days of #lockdown Wuhan won the fight against #COVID19#Wuhan pic.twitter.com/VO6fwz3iQl — Hemna Baloch (@HemnaBaloch10) April 7, 2020

बता दें वुहान में दिसंबर महीने में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद बढ़ते संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी। बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन की सरकार ने 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन की वजह से 1 करोड़ से अधिक लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे। 76 दिनों के बाद शहर को लॉकडाउन से आजाद कर दिया गया है।