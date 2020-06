इस Yoga Divas ‘घर पर ही योगा’, Cornavirus के चलते नहीं होगा कोई बड़ा आयोजन

कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga 2020) का आयोजन एक नए तरीके से जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस साल की थीम रहेगी, ‘घर पर योग, परिवार के साथ योग’। इसके अलावा सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। जिसका नाम है माय लाइफ माय योगा (my life my yoga)