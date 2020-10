YOLO : यूथ का नया जीवन मंत्र, जानिए आप कैसे अपना सकते हैं

हम सभी को जिंदगी एक ही बार मिलती है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसे बार-बार जीना चाहते हैं या हर दिन हर पल घुटते हुए मौत का सामना करना चाहते हैं। आजकल के यूथ्स में इन दिनों एक नया फंडा चल रहा है जिसे YOLO मंत्र कहा जा रहा है। YOLO वास्तव में सकारात्मक लाइफ जीने का तरीका है। इसकी फुल फॉर्म 'You Only Live Once' है अर्थात् आपको सिर्फ एक बार ही जीवन मिला है। आइए जानते हैं कि किस तरह हम खुशियों से भरा अच्छा जीवन जी सकते है।

1. नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें। आपको अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जो हमेशा किसी न किसी बात का रोना रोते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, ये अपने आस-पास के वातावरण में नेगेटिविटी फैलाते हैं।

2. रोजाना पांच से दस मिनट बच्चों के साथ या अपने पैट्स के साथ बिताएं। इससे आप का मन प्रसन्नचित्त होगा और आपमें फुर्ती भी आएगी।

3. प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करें। इससे मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है और नए-नए आइडियाज भी मिलते हैं। ध्यान का अभ्यास एक तरह से दिमाग को रिबूट करने का काम करता है। इसलिए इससे प्राप्त होने वाली मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में कर सकते हैं।

4. जीवन में सुखी रहने का सबसे अच्छा मंत्र है कि अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और अच्छा सोचें। अगर आप इस एक नियम का ध्यान रखते हैं तो नेगेटिविटी और दुख आपको कभी छू भी नहीं सकेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे।

5. रोजाना थोड़ा समय अपने परिजनों और दोस्तों के साथ बिताएं। उनके साथ अपने सुख-दुख की बातें शेयर करें, उनके हाल-चाल पूछें, कहीं गेट टुगेदर करें। इन सभी चीजों से भी जीवन में सकारात्मकता आती है।