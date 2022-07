Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपे हैं 3 नारियल, केवल 1 फीसदी लोग ही ढूंढ सके हैं

Optical Illusion: इस तस्वीर में दिख रहे हैं दर्जनों भालू,लेकिन अगर आपको इसमें सभी भालू ही ही दिख रहे हैं तो जनाब जरा ध्यान से देखिए इसमें नारियल छिपे हैं जिन्हें आपको ढूँढना है।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें हल करने में लोगों का दिमाग घूम जाता है। इनमें छिपी पहेली को हल करना सबके बस की बात भी नहीं होती। कुछ फोटो को देखकर जिज्ञासा बढ़ती है तो कुछ को लोग हल करने पूरा दिन भी लग जाता है। एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें भालुओं के बीच नारियल ढूँढना काफी मुश्किल हो गया है।

You're in the top 1% if you spot all the nuts in this optical illusion