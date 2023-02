हल्दी सेरेमनी में दूल्हे के सामने ही ढेर हुआ शख्स, कैमरे में कैद हुई लाइव मौत

Hot on Web

Submitted by:

आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा कि अच्छे भले दिख रहे लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और शख्स चंद सेकेंड में वहीं ढेर हो जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Youth dies in front of groom in turmeric ceremony