यूट्यूबर अरमान मलिक ने दो पत्नियों के बाद तीसरी शादी के बारें में किया खुलासा

नई दिल्लीPublished: Mar 05, 2023 08:53:26 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Youtuber Armaan Malik: यूट्यूबर अरमान मलिक की दो पत्नियां हैं और इस समय उनकी दोनों ही पत्नियां प्रेग्नेंट हैं। इस बीच अरमान मलिक ने अपनी तीसरी शादी को लेकर खुलासा किया है।

Youtuber Armaan Malik

Armaan Malik Reveals About His Third Marriage: यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों की वजह से ही सोशल मीडिया स्टार बनें हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम पायल मलिक है। दूसरी पत्नी का नाम कृतिका मलिक है। अरमान और पायल दोनों ही अपनी शादी शुदा जिंदगी में खुशहाल थे। फिर अचानक से कृतिका जोकि पायल की दोस्त थीं उनकी एंट्री अरमान के दिल में हो गई। फिर पायल को बिना बताए ही अरमान ने कृतिका से शादी कर ली। पायल अपने पति अरमान को बेहद चाहती थीं और यही वजह रही कि पायल ने कृतिका को अपना लिया। पायल मलिक, कृतिका मलिक और अरमान मलिक अब तीनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। पहली पत्नी पायल का एक 10 साल का बेटा भी है, जिसको सभी प्यार से चीकू बुलाते हैं। यूट्यूब चैनल पर अरमान मलिक इसलिए भी छाए रहते हैं क्योंकि दो पत्नियों के बाद भी तीनों एक ही साथ एक ही घर में खुशी-खुशी रहते हैं। यही वजह है कि सब यह जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि जहां एक पत्नी को संभाल पाना मुश्किल होता है, तो भला अरमान अपनी दोनों पत्नियों को कैसे संभाल लेते हैं। लेकिन अभी यह खबरें भी आई की अब अरमान दो पत्नियों के बाद अब तीसरी शादी करने वाले हैं। इस बात का खुलासा खुद अरमान ने किया है।