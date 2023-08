महिला समानता दिवस के अवसर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, बेबाकी से रखी अपनी बात

Submitted by:

पक्ष में राजुल रांका और विपक्ष में रीना भंडारी ने बाजी मारी

राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली एवं श्री वासुपूज्य महिला मंडल केशवापुर की संयुक्त मेजबानी में

Debate Competition on the occasion of Women's Equality Day