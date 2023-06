जुलाई तक बेंगलूरु-धारवाड़ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने की उम्मीद

हुबलीPublished: Jun 01, 2023 08:04:03 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

हुब्बल्ली. कर्नाटक को इस साल जुलाई तक बेंगलूरु और हुब्बल्ली-धारवाड़ के बीच एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी।

यह कर्नाटक के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। पहली चेन्नई, बेंगलूरु और मैसूरु के बीच चलती है।

जोशी ने बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और घोषणा की कि उन्होंने कर्नाटक के लोगों को जुलाई तक इस नवीनतम लक्जरी सेवा का आश्वासन दिया है। जोशी, जो धारवाड़ से सांसद भी हैं, ने ट्वीट किया, धारवाड़-बेंगलूरु वंदे भारत ट्रेन जुलाई में शुरू होगी। मैंने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और मामले पर चर्चा की। ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री ने जुलाई तक राज्य में दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का वादा किया है। दोनों शहरों के बीच डाउनलाइन के विद्युतीकरण के कारण इसमें देरी हो रही है। हुब्बल्ली-धारवाड़ क्षेत्र विभिन्न संस्थानों के साथ एक शैक्षिक केंद्र है और वंदे भारत एक्सप्रेस से राजधानी से कनेक्टिविटी में आसानी होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय रेलवे बेंगलूरु-कोयम्बत्तूर और बेंगलूरु-काचेगुडा के बीच नई वंदे भारत सेवाएं शुरू करने की भी योजना बना रहा है। पिछले साल नवंबर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की थी। बेंगलूरु और धारवाड़ के बीच वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन मार्च 2023 में होना था। पटरियों और ट्रैक्शन सबस्टेशन के विद्युतीकरण में देरी और कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता सहित कई कारणों से इसमें देरी हुई। मैसूर-बेंगलूरु-चेन्नई दक्षिण की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी।