बेलगावी से जयपुर के बीच सीधी उड़ान 15 मई से

हुबलीPublished: May 12, 2023 07:31:25 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Star Air to start Jaipur flight from May 15

बेलगावी और बेंगलूरु के बीच भी उड़ान सेवा

उड़ान योजना के तहत

Mahendra Singhi Hubli

हुब्बल्ली. बेलगावी वासियों के साथ ही धारवाड़, गदग, बागलकोट, कोप्पल, हावेरी, बागलकोट, विजयनगर, दावणगेरे एवं विजयपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बेलगावी से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई हैं। 15 मई से स्टार एयरलाइंस क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत बेलगावी और जयपुर के बीच सीधी उड़ानें शुरू करेगी। उड़ान योजना के अलावा स्टार एयरलाइंस उसी दिन एक अतिरिक्त सेवा के रूप में बेलगावी और बेंगलूरु के बीच एक और उड़ान शुरू करेगी। ये उड़ान सप्ताह में तीन बार संचालित होगी। बेलगावी से जयपुर के लिए हवाई सेवा प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी। फ्लाइट बेलगावी से दोपहर 12.55 बजे रवाना होगी और प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर 3.10 बजे जयपुर पहुंचेगी। वहीं जयपुर से दोपहर 3.40 बजे रवाना होगी और शाम 5.55 बजे बेलगावी पहुंचेगी। इस रूट पर प्रति यात्री 3999 रुपए टिकट की कीमत तय की गई है। स्टार एयरलाइंस की बेलगावी जयपुर के बीच फ्लाइट टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है।

उड़ान-3 के तहत 13 शहरों के कनेक्शन

वर्ष 1989 से 2011 तक बेलगावी हवाई अड्डे पर विभिन्न निजी एयरलाइंस संचालित हुईं। वर्ष 2012 से स्पाइसजेट ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और आज तक जारी है। मई 2018 तक स्पाइसजेट 4 प्रमुख शहरों यानी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलूरु और चेन्नई के लिए संचालित कर रही थी। उड़ान-3 ने बेलागवी एयरपोर्ट का इतिहास बदल दिया। उड़ान-3 के तहत 5 प्रमुख एयरलाइनों को 13 शहरों के कनेक्शन दिए गए। 1 मई 2019 से आज तक 5 एयरलाइंस ने 13 शहरों की सीधी उड़ानें शुरू की गई। इनमें बेंगलूरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कडप्पा, मैसूर, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, तिरुपति, जोधपुर, नासिक और सूरत शामिल हैं। एलायंस एयर, स्पाइसजेट, स्टार एयर, इंडिगो और ट्रूजेट ये सेवाएं प्रदान कर रही है। जयपुर और नागपुर को अभी स्टार एयर एयरलाइन से जोड़ा जाना बाकी है।

उड़े देश का आम नागरिक

उड़ान भारत सरकार (जीओआइ) की ओर से संचालित एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इसका उददेश्य छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डों को विकसित करना है ताकि आम नागरिकों को विमानन सेवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सके।यह योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक हिस्सा है और भारत सरकार और राज्य सरकारों की ओर से संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। इस योजना की अवधि 10 वर्ष के लिए है। उड़ान में भाग लेने वाली एयरलाइंस का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।