यहां पकड़ा गया हजारों किलो बीफ, कोलकाता से ले जा रहे थे महाराष्ट्र

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस ने कंटेनर में भरकर ले जाया जा रहा बीफ बरामद किया है। इतनी ज्यादा मात्रा में बीफ देखकर पुलिस भी चौक गई। कंटेनर को जब्त कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को ओडिशा के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी थी कि कंटेनर भर बीफ ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में नाकाबंदी कर दी। इसी बीच इच्चापुरम सीमा पुरुषोत्तपुरम चेक पोस्ट पर पुलिस ने कंटेनर को रोका। कंटेनर को खोलकर देखा गया तो पुलिस भी हैरान रह गई।

Andhra Pradesh: 26,000 kg beef seized from a container at Purushottapuram check post in Srikakulam. Satyanarayana, Ichapuram Sub-Inspector says, "1300 packets of beef, each weighing 20 kg seized. Police also detained 2 drivers. Legal formalities underway". (21.06.20) pic.twitter.com/59Kaj7XDhd