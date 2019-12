तेलंगाना के बाद आंध्र शर्मसार, रिश्तेदार ने की रेप के बाद 60 वर्षीय महिला की हत्या

(हैदराबाद): पूरे देश में बालात्कारियों के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करने की मांग उठ रही है। इसके बाद भी मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से सामने आया है जहां एक रिश्तेदार युवक ने 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी।



घर में मृत मिली पीड़िता...

Andhra Pradesh: A 60-year-old woman was allegedly raped and murdered by a man in G.Vemavaram village of I. Polavaram Mandal, East Godavari District, yesterday. Police say,'A case has been registered & accused has been arrested. He also stole Rs 80,000 from the woman's house.'