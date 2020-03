कोरोना के वायरस ने इन वायरसों को कर दिया फेल

कोरोना वायरस ( Corona virus )ने कम्पयुटरो में आने वाले वायरसों ( Computer virus ) को फेल कर दिया है। कम्पयुटरों के वायरसों ने आईटी इंडस्ट्री की हालत कभी इतनी पतली नहीं की ( The condition of the IT industry has never been so thin ) जैसी की कोरोना के वायरस ने कर दी है। वर्क फ्राम होम के कारण आईटी सेक्टर में काम करने वाले करीब 5 लाख आईटीकर्मियों को कामकाज के लिए संसाधन जुटाने की समस्या खड़ी हो गई है।