Video: Coronavirus मरीज को ले जाने वाली एंबुलेंस बनी लोकल बस, भेड़-बकरियों की तरह भरे मरीज

हैदराबाद: Coronavirus के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात यह है कि कई राज्यों में मरीजों के हिसाब से अब स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही के मामले यहां बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है, जहां बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों को एक ही एंबुलेंस में भरकर ले जाया जा रहा है। यह गाड़ी एंबुलेंस कम और लोकल बस ज्यादा लग रही है।

Appalled to see suspected #Covid_19 Patients being herded into a waiting 108 ambulance like animals leading to wider spread. If all the 108 publicity amounts to this, then I’m afraid AP Govt will fail its people as numbers mount. God save Andhra Pradesh! pic.twitter.com/IupYK4Eb4A