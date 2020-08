कोरोना का कहर: किसान ने खोएं जुड़वा बच्चे, खुद भी आया चपेट में, तनाव के चलते की खुदखुशी

संक्रमण के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु को पछाड़ते हुए आंध्र प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ गया है (Covid-19 Positive Farmer Committed Suicide After Lost Twins In West Godavari Andhra Pradesh) (Andhra Pradesh News) (Coronavirus Case In Andhra Pradesh) (West Godavari News)...