US Consulate की बढ़ाई गई सुरक्षा, ईरान हमले का भारत में दिखा असर

अमरीका की ओर से किए गए हवाई हमले में ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान (Iran News) ने बदले की कार्रवाई की। ईरान की ओर से ईराक (America News) स्थित (Us News) अमरीका (Telangana News In Hindi) के सैन्य (Telangana News) ठिकानों (Iran Attack On Us Military Base) पर हमला (US Consulate) किया (Hyderabad US Consulate) गया...