भारी विरोध के बाद जगन सरकार ने बदला फैसला, 'डॉ. कलाम' के नाम पर ही मिलेगा प्रतिभा पुरस्कार

(हैदराबाद): आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने फैसलों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कई निर्णयों को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। ताजा मामला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रतिभा पुरस्कार का नाम बदलने को लेकर है। सरकार की ओर से 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार' का नाम बदलकर अपने पिता के नाम पर 'वाईएसआर विद्या पुरस्कार' किए जाने का आदेश जारी किया गया। इसको लेकर सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ा।

यह भी पढ़ें: मनोहर पर्रिकर के निधन के 8 महीने बाद बड़ा खुलासा, इस काम का चुकाना होगा दाम

11 नवंबर को हर साल देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आंध्रप्रदेश सरकर की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले प्रतिभावान लोगों को 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार' देकर सम्मानित किया जाता रहा है। मौजूदा जगन मोहन सरकार ने पुरस्कार का नाम बदलकर 'वाईएसआर विद्या पुरस्कार' करने का आदेश जारी किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। सरकार के फैसले को पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के अपमान से जोड़कर देखा गया। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर #YSRCPInsultsAPJAbdulKalam ट्रेंड कर गया।

यह भी पढ़ें: इंफाल में बम धमाके से मचा हड़कंप, चार पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy has ordered to immediately cancel the concerned GO (Government Order). He further ordered to reinstate the name of 'Dr APJ Abdul Kalam Pratibha Puraskar Awards'. https://t.co/JVGCx3eA2L