फर्नीचर चोरी के आरोप से सदमे में थे पूर्व स्पीकर कोडेला... और लगा ली फांसी

हैदराबाद. आंध्र प्रदेश के विधानसभा के पूर्व स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद की सोमवार को बसवा तरकरामा अस्पताल में मौत हो गई। इससे पूर्व उन्होंने अपने अपने आवास पर आत्महत्या की कोशिश की थी। उनको हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शिवा प्रसाद और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के बीच काफी तनाव बना हुआ था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कोडेला शिवा प्रसाद तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, विभाजन के पहले आंध्र प्रदेश राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। कोडेला पर विधानसभा से फर्नीचर चुराने का आरोप लगा था।

भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहा था परिवार

कोडेला का परिवार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जूझ रहा था। वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उनके बेटे और बेटी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। कोडेला पर असेंबली के फर्नीचर चोरी करने का आरोप था। राजनीति के दिग्गजों को यह सुनकर हैरानी हुई कि पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर शिवा प्रसाद ने आत्महत्या कर ली है।

जगनमोहन ने संवेदना जताई

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोडेला की मौत पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवार से संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडेला शिवा प्रसाद 1983 से राजनीति में सक्रिय थे और एक लोकप्रिय डॉक्टर भी थे। ईश्वर उनकी आत्माको शांति दे।

कोडेला की मौत को हत्या है

This is not suicide a brutal murder by Chief [email protected] pic.twitter.com/xtRSDaHWOu