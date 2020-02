इस शहर में रक्त की कमी से कोई जान नहीं गंवाता

देश का ऐसा शहर भी है जहां मरीज कम से कम रक्त के अभाव में जान ( Here patient not die due to lack of blood ) नहीं गंवाते। कारण इस शहर में युवाओं के समूह ( Youth group always ready for donation ) ने रक्तदान का प्रण ले रखा है कि जब तक उनकी शिराओं खून की आखिरी बूंद भी बाकी है, कोई भी रक्त के लिए निराश-हताश नहीं होगा।