बड़े त्योहार हैं करीब, घर जाने का प्लान बनाने से पहले पढ़ें यह ख़बर, नहीं तो हो सकती है मुश्किल

बड़े त्योहार हैं करीब, घर जाने का प्लान बनाने से पहले पढ़ें यह ख़बर, नहीं तो होगी परेशानी

त्योहारी सीजन में अपने घर पर जाने वालों के लिए बड़ी ख़बर है, रोड़वेज कर्मचारी (Telangana State Road Transport Corporation) अपनी मांगों को लेकर (Telangana Roadways Strike) हड़ताल पर बैठ गए है, ऐसे में (How To Celebrate Diwali) यात्रियों को बड़ी समस्या (How To Celebrate Dussehra) का सामना करना पड़ रहा है...